Эксклюзив 27 февраля 2024, 14:05 «Нас всегда выставляли злодеями». Бутина — о выходе из тюрьмы во Франции болельщика Косова Депутат Бутина рассказала о помощи осужденному во Франции болельщику Косову РИА «Новости»

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Осужденный на 10 лет во Франции за участие в массовой драке в Марселе болельщик московского «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию. На свободе он оказался по условно-досрочному освобождению, проведя в заключении шесть лет. Большую часть времени мужчине помогала депутат Госдумы Мария Бутина. В интервью «360» она рассказала, что история Косова стала для нее отчасти личной, так как она сама была на его месте, когда оказалась в тюрьме США.

Драка в Марселе произошла после чемпионата мира в 2016 году. В массовых беспорядках принимали участие болельщики из Англии и России, но задержали по делу только двух россиян — Михаила Ивкина и Павла Косова.

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«Дело там было абсолютно политическое. Пытались создать образ „злобного русского“, как сейчас рассказывают о „русских хулиганах“, „русских хакерах“, „русских шпионах“ и „русской мафии“ — все это часть огромной информационной кампании», — рассказала Бутина.

Собеседница «360» напомнила, что обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы. В итоге Михаил Ивкин получил шесть и вышел на свободу, отбыв половину срока. Павел Косов провел в заключении шесть лет.

Это необоснованно суровый приговор. По сути дела, произошла массовая драка, в которой наши ребята защищались. При этом ни один другой болельщик никакого наказания не понес, кроме наших ребят Мария Бутина депутат Госдумы

Она добавила, что помогать оставшемуся во французской тюрьме россиянину начала пять лет назад, когда сама вышла из американского плена. Сначала с Бутиной связалась супруга уже вернувшегося домой Михаила Ивкина, а потом — мать Павла Косова.

«Вытаскивать ребят было невероятно сложно. Это слаженная работа нашего посольства и консульства во Франции. Это работа Фонда поддержки соотечественников, моего фонда „Смелое сердце“. В этой коллективной работе принял участие каждый неравнодушный болельщик», — поделилась депутат.

Добиться условно-досрочного освобождения для Павла Косова оказалось недостаточно. Суд вынес решение о многотысячном штрафе для россиянина как условии его выхода на свободу.

«Деньги собирали буквально по копейке. Очень сильно в этом вопросе помог председатель комитета Госдумы [по международным делам] Леонид Слуцкий, который внес значительную сумму. По сути, никто не остался безразличным в деле Павла Косова, и я очень рада, что его мама может быть рядом с сыном», — рассказала Бутина.

Депутат добавила, что любой россиянин, которого удалось вернуть домой из заключения в недружественных странах, для нее — маленькая победа и очередной упавший камень с души. Каждая подобная история для нее оказалась очень личной.

Нас всегда выставляли злодеями и нарочито жестоко наказывали, чтобы потом использовать это в качестве козыря в информационной войне. Наша задача — рассказывать правду и бороться за свободу не только наших ребят, но и за наше доброе имя. Мария Бутина

Вышедший из французской тюрьмы российский болельщик Павел Косов в комментарии «360» рассказал, что самым сложным для него во время заключения оказались отсутствие знания языка и чужой менталитет сокамерников и тюремщиков. Он отметил, что нашел ребят, которые говорили по-английски, и с их помощью смог освоить французский.