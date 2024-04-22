Культура 22 апреля 2024, 13:47 Бурятского музыканта признали лучшим продюсером в Монголии Бурятский музыкант Алагуй Егоров стал продюсером года в Монголии РИА «Новости»

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Бурятский композитор и аранжировщик Алагуй Егоров был удостоен звания лучшего музыкального продюсера Монголии. Об этом сообщил портал «Буряад унэн».

Престижную награду в номинации «Лучший музыкальный продюсер Монголии» Егорову вручил музыкант и продюсер Дашдондог, участник группы The Hu. На церемонии награждения победитель выразил благодарность за поддержку на идеальном монгольском языке.

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«Очень рад! Я живу в Монголии полтора года, поэтому лучшие совместные работы впереди!» — сказал он.

До переезда в Улан-Батор Егоров некоторое время жил и работал во Внутренней Монголии, где успел завоевать признание в музыкальных кругах. Его видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров.

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