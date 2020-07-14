Букингемский дворец начал продавать королевский джин

Известно, что напиток включает в себя 12 ингредиентов. В нем присутствуют цитрусовые и травяные ноты. Цена за 0,7 литра джина — 40 фунтов. Крепость напитка — 42 градуса. Уточняется, что доходы от продажи направят на поддержания королевской коллекции произведений искусства.

Ранее эксперты Роскачества заявили, что в России отмечается тренд, согласно которому уровень потребления крепких спиртных напитков снижается в пользу вина. По словам экспертов, данный тренд поддерживается уже несколько лет. «В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина», — отметил специалист. За первый квартал текущего года продажи вина в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями выросли на 5,7%. Показатели вина во время карантина на фоне коронавирусной пандемии также росли опережающими темпами.