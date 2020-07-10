Крепкий алкоголь теряет популярность в России — Роскачество
Эксперты Роскачества заявили, что в России отмечается тренд, согласно которому уровень потребления крепких спиртных напитков снижается в пользу вина. Об этом сообщил «Царьград».
По словам экспертов, данный тренд поддерживается уже несколько лет.
«В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина», — заметил специалист.
За первый квартал 2020 года продажи вина в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями выросли на 5,7%. Показатели вина во время карантина на фоне коронавирусной пандемии также росли опережающими темпами.