По словам экспертов, данный тренд поддерживается уже несколько лет.

«В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина», — заметил специалист.

За первый квартал 2020 года продажи вина в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями выросли на 5,7%. Показатели вина во время карантина на фоне коронавирусной пандемии также росли опережающими темпами.