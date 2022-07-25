Британский актер Дэвид Уорнер умер в возрасте 80 лет

Британский актер Дэвид Уорнер, известный по ролям в фильмах «Титаник», «Омен» и «Трон», умер от онкологического заболевания, сообщила газета Metro. Последние дни артист провел в доме-интернате для работников киноиндустрии Денвилл-Холл недалеко от Лондона.

Семья Уорнера опубликовала объявление в связи со смертью артиста. Актер боролся с болезнью полтора года, и ушел из жизни «с характерным изяществом и достоинством». На счету артиста — более 100 ролей в кино, также он играл в театре. Зрителю он наиболее известен по ролям в фильмах «Титаник», «Омен», в сериалах «Твин Пикс» и «Доктор Кто».

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