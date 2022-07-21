Умер автор комиксов о Бэтмене Алан Грант

Шотландский писатель и сценарист Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Он был автором рисованной истории о Бэтмене. О смерти сообщила жена писателя Сьюзен Грант.

«У меня нет слов. Алан умер сегодня утром», — написала Грант в соцсети.

Автор комиксом скончался в городе Бристоль. Причина его смерти не раскрывается. Какое-то время у писателя были проблемы со здоровьем. Как отметил британский научно-популярный журнал 2000 AD, Грант был одним из лучших писателей своего поколения, оказавшим глубокое влияние на индустрию комиксов.

«Без него мы навсегда беднее. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Хорошо отдохни и спасибо, Алан», — написали сотрудники журнала.

Алан Грант родился 7 февраля 1949 года в Бристоле. После окончания учебы некоторое время работал в банке, а в 1967 году у него началась карьера в мире комиксов. Гранта взяли на должность редактора в издательстве DC Thomson.

Известность писателю принесла работа над комиксами о Бэтмене, Супермене и судье Дредде. Он создал таких персонажей, как Анарки, Виктора Засса и Чревовещателя. В 1992 году Грант получил премию Inkpot Awardruen за свои достижения в индустрии комиксов.