Бойцы теробороны в Одессе обнаружили древние амфоры

Бойцы отряда территориальной обороны в Одессе обнаружили древние амфоры во время оборудования одного из окопов. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на украинские СМИ.

Античные артефакты датируются примерно V–IV веками до нашей эры.

Ранее археологи Института археологии РАН обнаружили на мысе Хрустальный в Севастополе следы древней мастерской по обжигу керамики. По словам специалистов, в двух круглых печах обжигали амфоры и посуду.

Ученые обнаружили древние амфоры неподалеку от берегов Албании, их возраст составляет около 2,5 тысячи лет. Всего со дна удалось поднять 22 сосуда.