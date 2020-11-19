Археологи обнаружили античную мастерскую в Севастополе

Уточняется, что находка датируется IV–III веками до нашей эры. Ученые очистили остатки печей для обжига, площадку для сушки изделий и детали керамики. По словам специалистов, в двух круглых печах обжигали посуду и амфоры. Еще две, квадратные, предположительно, использовали для обработки черепицы.

Руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН Сергей Внуков рассказал, что в Крыму найдено не так много подобных мастерских. В прошлый раз гончарные печи эллинистического периода обнаружили за южной оборонительной стеной Херсонеса около 70 лет назад.