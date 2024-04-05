Культура 05 апреля 2024, 12:04 Богомолов призвал покинувших Россию смириться с тем, что жизнь продолжается без них Режиссер Богомолов призвал релокантов смириться с тем, что жизнь идет без них Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

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Режиссер Константин Богомолов признался, что проект «Голоса страны» столкнулся с негативом от определенной категории людей и СМИ из-за рубежа. В интервью «РГ» он заявил, что критикам сложно признать, что жизнь в России продолжается.

«Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть», — сказал режиссер.

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Богомолов выразил удовлетворение тем, как актеры проекта справились с этой ситуацией. По его словам, артисты пожали плечами и продолжили свою работу. Он добавил, что такого рода опыт очень важен для закалки молодого режиссера и делает его «пуленепробиваемым».

Двенадцать показов спектакля «Голоса страны» состоялись на выставке «Россия» на ВДНХ в марте и апреле. Последний пройдет в эту субботу.

Выставку-форум «Россия» посетили девять миллионов человек. Юбилейным гостем оказался девятилетний мальчик из Бурятии.