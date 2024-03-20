Общество 20 марта 2024, 17:25 Девятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил подарок Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили девять миллионов человек РИА «Новости»

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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил девятимиллионный гость, сообщили ее организаторы. Юбилейному посетителю и членам его семьи вручили подарок — поездку на Байкал.

Юбилейным гостем оказался девятилетний мальчик из Бурятии. Он приехал в Москву со своими родителями Александрой и Станиславом, а также с младшей сестрой.

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«Наши большие друзья и партнеры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением» — заявила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

В начале марта выставку посетил восьмимиллионный гость. Ему тоже вручили подарок — он получил билет на матч между сборными России и Сербии. Встреча состоится 21 марта. Перед стартовым свистком состоится минута молчания — игроки почтят память Василия Уткина.