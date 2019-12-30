Богомолов оценил нового худрука «Современника»

Супруг Собчак поддержал решение и пожелал своему коллеге успеха.

«Талантливый, современный режиссер, доказавший свое право стать во главе большого театра, блистательно работающий с актерами и абсолютно идеально подходящий сегодня „Современнику“. Рыжаков — может быть единственный, кто наследует стилю и духу „Современника“ из нового поколения режиссеров. Взвешенное решение», — отметил Богомолов.

Ранее стало известно, что новым художественным руководителем театра «Современник» станет Виктор Рыжаков. До назначения он возглавлял Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.