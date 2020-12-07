Блогер рассказал о настоящем поведении ведущей «Давай поженимся»

Главная телесваха России и ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова в жизни и на экране ведет себя абсолютно по-разному. Об этом рассказал видеоблогер Николай Соболев в записи YouTube-шоу «Балдежный подкаст».

Он напомнил, что вместе с Сябитовой участвовал в передаче «Форт Боярд». Тогда его сильно удивило то, что телесваха ведет себя абсолютно по-разному перед камерой и в реальной жизни.

«Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать», — рассказал Соболев.

Блогер отметил, что у него сложилось впечатление, что перед ним просто два разных человека. По его словам, Сябитова в жизни совершенно другая, нормальная женщина, которая ведет обычную беседу. Это совсем не соответствует тому образу, который видят зрители.

Соболев вспомнил, что когда он спросил телесваху, с чем связана такая кардинальная смена поведения, она объяснила, что работает на свою аудиторию, которой нравится такой образ.

Участие в шоу «Форт Боярд» закончилось для Розы Сябитовой травмой. Телесваха проходила испытание на «Ветряной мельнице», чтобы добыть ключ от сокровищницы. Конструкция находилась высоко над морем, и участнице нужно было сохранить баланс. Но Сябитова не удержалась и упала в воду. Она сильно ударилась и еле смогла доплыть до лестницы. Для пострадавшей участницы на площадку вызвали врачей. После медицинской помощи Сябитова продолжила участие в съемках.