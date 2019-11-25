Роза Сябитова сорвалась с высоты на съемках «Форт Боярд»

Известная телевизионная сваха Роза Сябитова сильно ударилась об воду и получила травму во время прохождения одного из испытаний шоу «Форт Боярд». Медики оказали ей всю необходимую помощь прямо на съемочной площадке, после чего ведущая смогла продолжить участие.

Выпуск программы с Сябитовой опубликовал телеканал СТС. Во время своего испытания сваха должна была удержать равновесие на «Ветряной мельнице», чтобы добыть ключ для команды. Шаткая конструкция находилась высоко над морем, и Сябитова во время прохождения сорвалась вниз.

Источник фото: скриншот программы «Форт Боярд»

Во время падения ведущая «Давай поженимся» ударилась об воду и с трудом смогла доплыть до лестницы и подняться наверх. После инцидента выполнение заданий приостановили, а ведущий шоу Сергей Шнуров потребовал привести к Сябитовой врачей. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь и она смогла продолжить участие в съемках через некоторое время.

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Шоу «Форт Боярд» снимается во Франции и транслируется в 30 странах мира. Программа начала выходить в эфир в России в 1998 году и закрылась в 2013-м. Новые выпуски с участием российских звезд появились только в этом году.