Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном

23 декабря на YouTube-канале кинорежиссера, сценариста и актера Сарика Андреасяна вышел трехчасовой подкаст с видоблогерами Ануаром Тлегеновым (Anoir) и Евгением Баженовым (BadComedian). Они обсудили российские фильмы, Минкульт и Фонд кино.

Если с Anoir режиссер уже делал несколько совместных видео, то с BadComedian он встретился в первый раз за долгое время и во второй раз в жизни.

Их связывает то, что Баженов неоднократно жестко критиковал фильмы режиссера, после чего несколько видео блогера удаляли из YouTube из-за жалоб компании братьев Андреасянов Enjoy Movies. При этом позже режиссер публичного поддержал BadComedian, когда на того подали иск на миллион рублей.

По словам Андреасяна, видео является примером того, что «все мы можем говорить друг с другом, понимать друг друга и принимать позиции друг друга». Он упомянул слова блогера о том, что его канал состоялся во многом благодаря режиссеру, на что последний заявил, что «во многом стал лучше как человек и как профессионал» благодаря Баженову.

Они обсудили случай с обзором на фильм Enjoy Movies, в котором блогера заподозрили в заказной критике. Конфликт разрешился на встрече, организованной Karamba.TV.

Андреасян отметил, что долгое время критика BadComedian была почти единственным вопросом, который ему задавали. По его словам, он не понимал ее влияния. Режиссер также не мог не отметить, что Баженов, возможно не специально, взрастил предрассудки по поводу российского кино у большой части аудитории, которая заранее настроена скептически.

BadComedian назвал это заблуждением, так как люди ходили в кино и видели там плохие фильмы, которые сами воспитали такое поколение.

По его мнению, его достижением можно назвать то, что он обратил внимание россиян на деятельность Министерства культуры и Фонда кино, спонсирующие низкосортные фильмы. Андреасян с этим согласился.

Также был затронут процесс выделения средств на российские фильмы и причины их провала. Среди них Андреасян назвал процесс отбора сценариев государством.

«И у „Крымского моста“ был сценарий, и у „Защитников“. Значит мы находимся не в той сфере. Получается, что люди, которые принимают решения, настолько оторваны от реальности, что они не знают, что такое хорошее зрительское кино», — объяснил режиссер.

Под конец он предложил поддержать «продюсерский дебют» Баженова и Тлегенова, так как это «качественный кинематограф», однако блогеры отказались, так как они не хотят пересекать свою деятельность непосредственно с кинобизнесом. «Я — гиена, поедающая труп российского кино», — пошутил BadComedian.