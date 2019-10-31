Бекмамбетов объяснил, почему обзоры BadComedian вредны

Режиссер Тимур Бекмамбетов пришел в гости на новый выпуск YouTube-шоу «вДудь». Он рассказал о своем отношении к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Тот делает обзоры, в том числе и на фильмы Бекмамбетова, а еще иногда пародирует его. Оказалось, ютубер мешает людям смотреть кинокартины.

Очередная серия шоу вышла на YouTube 31 октября. Для интервью журналист приехал в Лос-Анджелес, где в своем доме живет режиссер. Они обсудили фильмы студии Бекмамбетова «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Взломать блогеров». На все эти ленты делал обзоры BadComedian.

Режиссер спокойно относится к критике блогера, но считает его обзоры вредными. «Самая страшная вещь, которую он делает: 90% людей смотрят его обзор, но не смотрят фильмы», — заявил Бекмамбетов.

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Дудь спросил о фильме «Взломать блогеров», обзор на который оказался одним из самых просматриваемых у BadComedian. Фильм установил антирекорд рейтинга на «Кинопоиске»: 1,032. Бекмамбетов выступил продюсером фильма, но отметил, что картина никогда не должна была выйти. «Я как продюсер сказал: этот фильм не будет никогда на экранах», — отметил режиссер.

При этом, по словам Бекмамбетова, неправильно формировать мнение, не посмотрев фильм.

Кроме того, режиссер считает безосновательными претензии по поводу большого числа рекламных интеграций в своих фильмах. Он заявил: это «часть нашего культурного пирога». Нельзя убрать бренды из фильмов, так как в современном мире мы живем среди них.

BadComedian с особым вниманием относится к рекламным интеграциям. Он не поддерживает внедрение рекламы в свой канал, деньги же получает благодаря отчислениям с просмотров. Правда, недавно блогер заключил годовой контракт с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi. Он будет готовить лучшие, на его взгляд, подборки фильмов.