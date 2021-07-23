Блогер BadComedian предположил, кто может сыграть Вронского в сериале «Анна К.»

Известный блогер BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с ИА НСН предположил, кто мог бы сыграть Алексея Вронского в первом российском сериале для Netflix, снятом по роману «Анна Каренина». По словам блогера, это должен быть актер, известный как в России, так и за границей.

Ранее стал известен почти весь актерский состав сериала «Анна К.». Он оказался впечатляющим: в сериале исполнят роли Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Татьна Догилева и другие. Однако имя актера, приглашенного на главную мужскую роль, пока держится в секрете.

«Я мало знаком с экранизациями „Анны Карениной“ и мне тяжело кого-то предложить на роль Вронского. Если у нас есть Ходченкова и Бондарчук, видимо, все должны быть сверхизвестными в России. Но я бы пригласил кого-то, как Ходченкова, частично известного и за рубежом. Для Netflix нужен человек, засветившийся на Западе. Можно взять, например, Юрия Колокольникова, который играл в „Игре Престолов“, лицо известное и по возрасту относительно подходит», — предположил Баженов.