Стал известен актерский состав первого российского сериала для Netflix
Начались съемки первого российского сериала для Netflix Original. Это сериал «Анна К.» по мотивам романа Толстого «Анна Каренина». Часть актерского состава уже известна, сообщило ИА НСН.
О том, что роль Анны Карениной исполнит Светлана Ходченкова, стало известно в мае. Ходченкову западные зрители уже знают по фильму «Росомаха».
Роль Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук. Дарью Облонскую сыграет актриса Юлия Александрова, снимавшаяся в фильме «Самый лучший день». Роль Степана Облонского сыграет Гоша Куценко.
Константина Левина сыграет актер Юра Борисов — он играл в фильме «Купе № 6», которому только что достался Гран-при на Каннском кинофестивале. Также в фильме исполнят роли народная артистка России Татьяна Догилева и известный блогер и писатель Александр Цыпкин.
Остается главная интрига: кому в сериале досталась роль Алексея Вронского. Эту информацию создатели сериала пока держат в секрете, но не остается сомнений, что при таком звездном остальном составе на центральную мужскую роль тоже пригласили актера крупной величины.