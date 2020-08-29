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    29 августа 2020, 20:58

    Близкие Владимира Андреева назвали причину смерти актера

    Кирилл Фролов

    Народный артист СССР Владимир Андреев умер в результате микроинсульта. Об этом изданию «Подъем» рассказал представитель его семьи.
    Близкие Владимира Андреева назвали причину смерти актера

    Андреев «страдал ишемической болезнью сердца и не пережил микроинсульт», сказано в сообщении.

    Прощание с актером состоится, предположительно, в среду, 2 сентября. Проститься с Андреевым можно будет в его родном театре имени Ермоловой. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

    27 августа Владимиру Андрееву исполнилось 90 лет.

    С 1970 по 1985 год Андреев был главным режиссером, в 1990–2012 годах — художественным руководителем, затем — президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.

    Среди постановок Андреева — «Старший сын» Александра Вампилова, «Дядя Ваня» и «Дама с собачкой» по произведениям Антона Чехова, «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Крейцерова соната» по Льву Толстому, «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, «Батальоны просят огня» по Юрию Бондареву.

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