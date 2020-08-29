Близкие Владимира Андреева назвали причину смерти актера

Андреев «страдал ишемической болезнью сердца и не пережил микроинсульт», сказано в сообщении.

Прощание с актером состоится, предположительно, в среду, 2 сентября. Проститься с Андреевым можно будет в его родном театре имени Ермоловой. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

27 августа Владимиру Андрееву исполнилось 90 лет.

С 1970 по 1985 год Андреев был главным режиссером, в 1990–2012 годах — художественным руководителем, затем — президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.

Среди постановок Андреева — «Старший сын» Александра Вампилова, «Дядя Ваня» и «Дама с собачкой» по произведениям Антона Чехова, «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Крейцерова соната» по Льву Толстому, «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, «Батальоны просят огня» по Юрию Бондареву.