«Горячо целовались»: Светлана Дружинина вспомнила пробы с Владимиром Андреевым

В субботу стало известно о смерти актера Владимира Андреева. Советская и российская актриса Светлана Дружинина рассказала «360», как в 1957 году пробовалась с Владимиром Андреевым на роль в кино.

Светлана Дружинина вспомнила, как они с Владимиром Андреевым проходили пробы у Станислава Ростоцкого в картине «Дело было в Пенькове».

«Владимиру совсем недавно исполнилось 90 лет. Когда-то мы с ним были на одной пробе у Ростоцкого Станислава на „Дело было в Пенькове“. Он был одним из претендентов. Мы с ним тогда пробовались на скамейке на горячей, горячо целовались», — вспоминает Светлана Дружинина.

Дружинина отметила, что эта сцена была одинаковой для всех, кто пробовался на роль в фильме.

В субботу, 29 августа, ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти Владимира Андреева — народного артиста СССР. Несколько дней назад артист отметил день рождения, ему исполнилось 90 лет. Заславский отметил, что в тот день Андреев неважно себя чувствовал. Тем не менее все надеялись на скорую с ним встречу. По предварительной информации, прощание с артистом пройдет 2 сентября.