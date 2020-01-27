Билл Мюррей снова станет «охотником за привидениями»

Подтвердились слухи о том, что о том, что американский актер Билл Мюррей снова сыграет Питера Венкмана в киноленте «Охотники за привидениями: Наследники».

Как сообщило издание Indереndеnt, режиссером продолжения культового фильма станет Джейсон Райтман — сын Ивана Райтмана, который снял предыдущий фильм франшизы. Молодой режиссер известен сериалом «Офис», а также фильмами «День труда» и «Джуно».

Сам актер последний раз снимался в роли Венкмана больше 30 лет назад в фильме «Охотники за привидениями II» 1989 года. В сиквеле своих персонажей снова сыграют Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд. Премьера фильма ожидается в России 9 июля этого года.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix облегчит поклонникам сериала «Ведьмака» ожидание второго сезона. Студия выпустит мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка», который расскажет о других многочисленных приключениях Геральта из Ривии и его друга, барда Лютика.