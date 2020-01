Netflix снимет по «Ведьмаку» анимэ под названием «Кошмар Волка»

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что анимационный фильм по «Ведьмаку» займется южнокорейская команда Studio Mir, которая сняла 45 из 52 эпизодов мультсериала «Легенда о Корре», и все серии Voltron: Legendary Defender

Когда выйдет «Кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf) — неизвестно. Над его сценарием работала шоураннер сериала Лорен Хиссрик.

В анонсе фильма сказано, что мир Ведьмака постигнет новая угроза. Никаких подробностей больше не приводится. Скорее всего, именно Геральт должен будет победить новый кошмар континента.

Может быть, анимированный сериал выйдет между первым и вторым сезоном. На сайте актрисы озвучивания Хариет Кершо появилось объявление, что она будет занята в проекте под названием «Ведьмак» для Netflix. И выйдет он в 2020 году, в то время как второй сезон запланирован на 2021 год.

Первый сезон «Ведьмака» из восьми эпизодов вышел на экраны 20 декабря 2019 года.