Культура 27 мая 2023, 17:54 «Библионочь» пройдет на Южном речном вокзале Ликсутов: Северый и Южный речные вокзалы стали местом проведения «Библионочи» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Южный и Северный речные вокзалы предоставили свои площадки для акции «Библионочь» и экофестиваля «Горизонт». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В эту субботу приглашаем всех на экофестиваль „Горизонт“ и акцию „Библионочь“ с выступлениями артистов, лекциями, спортивными и культурными мероприятиями», — сказал Ликсутов.

Реклама

На Южном речном вокзале участники «Библионочи на волне» встретятся с писательницей и телеведущей Татьяной Толстой, хореографом проекта «Танцы» на ТНТ Владимиром Гудымом. Также можно посетить большой библиоквиз «Писатели-юбиляры» и интервью с блогером Мари Магакян. Программа продлится до 23:00.

В программу экофестиваля «Горизонт» на Северном вокзале вошли лекции, мастер-классы и занятия спортом. Кроме того, перед гостями выступил артист проекта «Море музыки».

Ранее Максим Ликсутов рассказал об эксклюзивных водных маршрутах, которые будут отправляться от Северного речного вокзала.