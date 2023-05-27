27 мая 2023, 17:54
«Библионочь» пройдет на Южном речном вокзале
Ликсутов: Северый и Южный речные вокзалы стали местом проведения «Библионочи»
Южный и Северный речные вокзалы предоставили свои площадки для акции «Библионочь» и экофестиваля «Горизонт». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В эту субботу приглашаем всех на экофестиваль „Горизонт“ и акцию „Библионочь“ с выступлениями артистов, лекциями, спортивными и культурными мероприятиями», — сказал Ликсутов.
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На Южном речном вокзале участники «Библионочи на волне» встретятся с писательницей и телеведущей Татьяной Толстой, хореографом проекта «Танцы» на ТНТ Владимиром Гудымом. Также можно посетить большой библиоквиз «Писатели-юбиляры» и интервью с блогером Мари Магакян. Программа продлится до 23:00.
В программу экофестиваля «Горизонт» на Северном вокзале вошли лекции, мастер-классы и занятия спортом. Кроме того, перед гостями выступил артист проекта «Море музыки».
Ранее Максим Ликсутов рассказал об эксклюзивных водных маршрутах, которые будут отправляться от Северного речного вокзала.
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