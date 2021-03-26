Белоруссия не поняла претензий к новой песне для Евровидения

Европейский вещательный союз уведомил Белтелерадиокомпанию о том, что Белоруссию отстраняют от Евровидения. Суть претензий к новой песне четко не разъяснили, заявил РИА «Новости» глава медиахолдинга Иван Эйсмонт.

Решение об отстранении белорусского представителя собеседник агентства назвал политически мотивированным.

Ранее сегодня Европейский вещательный союз заявил, что Белоруссия не будет принимать участие в конкурсе, поскольку новая песня, выбранная страной для Евровидения, как и предыдущая, не соответствует его правилам.

«Новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется как политический инструмент», — сообщили организаторы конкурса.

В середине марта Европейский вещательный союз забраковал песню «Я научу тебя», с которой должна была выступить белорусская группа «Галасы ЗМеста». Тогда в песне также увидели политическое высказывание.

Днем 26 марта в Белтелерадиокомпании заявили, что определились с новым треком для конкурса. Название песни там не раскрыли.

Евровидение пройдет в мае в Роттердаме. Россию представит певица Manizha с песней «Русская женщина».