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    26 марта 2021, 23:25

    Белоруссия не поняла претензий к новой песне для Евровидения

    Кирилл Фролов

    Европейский вещательный союз уведомил Белтелерадиокомпанию о том, что Белоруссию отстраняют от Евровидения. Суть претензий к новой песне четко не разъяснили, заявил РИА «Новости» глава медиахолдинга Иван Эйсмонт.

    Белоруссия не поняла претензий к новой песне для Евровидения

    Решение об отстранении белорусского представителя собеседник агентства назвал политически мотивированным.

    Ранее сегодня Европейский вещательный союз заявил, что Белоруссия не будет принимать участие в конкурсе, поскольку новая песня, выбранная страной для Евровидения, как и предыдущая, не соответствует его правилам.

    «Новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется как политический инструмент», — сообщили организаторы конкурса.

    В середине марта Европейский вещательный союз забраковал песню «Я научу тебя», с которой должна была выступить белорусская группа «Галасы ЗМеста». Тогда в песне также увидели политическое высказывание.

    Днем 26 марта в Белтелерадиокомпании заявили, что определились с новым треком для конкурса. Название песни там не раскрыли.

    Евровидение пройдет в мае в Роттердаме. Россию представит певица Manizha с песней «Русская женщина».