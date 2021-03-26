Белоруссия написала новую песню для Евровидения

Белоруссия выбрала новую песню для участия в музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом рассказал председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» и организатор проекта национального отбора на Евровидение Иван Эйсмонт.

Группа «Галасы ЗМеста», которая представит республику на Евровидении, предложила на выбор две новые композиции. На следующей неделе лучшую песню направят организаторам фестиваля, сообщило РИА «Новости».

«Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС», — заявил Эйсмонт.

Других подробностей о новом треке пока нет.

Организаторы Евровидения отказались 11 марта принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По их мнению, эта композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком удалили из официального YouTube-канала фестиваля. Тогда лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может вообще отказаться от участия в Евровидении.

После этого музыкальный коллектив начал готовить для конкурса две новые песни. По словам исполнителей, одна из них получилась веселая, другая — более серьезная, написал «Царьград». Лидер группы уточнил, что обе композиции написаны в стилистике рока 1980-х годов.

В 2021 году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. По прогнозам букмекеров, певица из Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse займет первое место.