Букмекеры назвали кандидата на победу на Евровидении

По прогнозам букмекеров, певица из Мальты Дестини Чукуньере может занять первое место на Евровидении в 2021 году. Артистка выступит с композицией Je Me Casse. Данные об этом опубликовал сайт Eurovisionworld.

По их мнению, второе место займет Gjon’s Tears (Джон Мухарремай) из Швейцарии с Tout l’Univers, а третье — французская певица и актриса Барбара Прави c Voilà.

Российскую конкурсантку Manizha поставил только на 13-е место. И это несмотря на то, что видео с Russian Woman на YouTube-канале Евровидения оказалось вторым по популярности в этом году. Его посмотрели уже более 5,2 миллиона раз. Ее опережает группа Hurricane из Сербии. Их клип на песню Loco Loco набрал свыше 5,4 миллиона просмотров.

Евровидение в прошлом году пришлось отменить из-за пандемии, но в 2021 году конкурс все же состоится с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Известно, что мероприятие пройдет в офлайн-формате. Однако количество журналистов и состав делегаций должны урезать. На конкурс в Нидерланды в этом году приедут представители 41 страны.