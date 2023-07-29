Интересное 29 июля 2023, 04:11 «Барби» в прокате обогнала Флеша и Индиану Джонса по сборам Collider: комедия «Барби» собрала в прокате за первую неделю более 500 млн долларов Кинопоиск

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Голливудская комедия «Барби» собрала за неполную первую неделю проката 528,6 миллиона долларов. В США картина заработала 291,4 миллиона долларов, сообщило издание Collider.

Фильм вышел на экраны зарубежных кинотеатров 21 июля. «Барби» стала лидером проката на всех представленных рынках, в Великобритании фильм заработал 40,2 миллиона долларов, в Австралии — почти 19 миллионов, а в Китае — около 16 миллионов долларов.

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Аналитики считают, что на второй неделе проката картина превзойдет сборы блокбастеров «Флеш» и «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Издание считает, что создатели фильма использовали ностальгию в качестве «мощного якоря для своей насыщенной сатиры».

Еще одной составляющей успеха является дуэт Марго Робби и Райана Гослинга, считает издание «Москва 24». До российского зрителя фильм дойдет ближе к осени, показ голливудских фильмов запрещен в кинотеатрах РФ. В дубляже ленты примет участие актриса Татьяна Шитова.