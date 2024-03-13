Культура 13 марта 2024, 13:45 Гамбургская опера покажет спектакль по речам Путина Спектакль по речам президента РФ Путина покажут в Гамбурской опере в 2025 году Freepik

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Гамбургская опера объявила планы на следующий год. Один из ведущих оперных театров Германии покажет спектакль, основанный на высказываниях президента России Владимира Путина. Соответствующая программа появилась на сайте учреждения.

Среди премьер театра выделили концертное исполнение монооперы современного немецкого композитора Гордона Кампе «Деспот».

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В основе спектакля лежат высказывания президента России «собранные в мирное время, положенные на музыку во время войны».

Показ намечен на 25 января 2025 года. Предпродажи пока нет, а цена за один билет составит 28 евро.

Ранее Путин заявил о попытках в мире исказить историю «фальшивками» в кино и литературе Он также выразил уверенность, что подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией.