Балет под открытым небом. Второй день фестиваля Чайковского прошел в Клину

В Клину прошел второй день VI Международного музыкального фестиваля П. И. Чайковского. Зрителям был представлен дивертисмент из фрагментов балетов композитора и отрывок из балета Бориса Эйфмана «Чайковский pro и contra» под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.

Фестиваль проводится уже шесть лет — в этом году отмечается 180-летие Петра Чайковского. Из-за пандемии коронавируса число зрителей сократили в 2,5 раза. Концертная площадка была оборудована во дворе дома, где композитор дописал последнюю партию к «Щелкунчику». Она рассчитана на 600 мест со специальной — шахматной — рассадкой зрителей.

«Гений места диктует. Усадьба Чайковского - это как своеобразный Зальцбург, родина Моцарта. Здесь было последнее пристанище Петра Ильича, этот дом он сам выбрал, хотел жить, значит, это место его притягивало», — сказал народный артист России Николай Цискаридзе.

Второй день фестиваля полностью посвятили балету. Для зрителей выступили артисты Большого, Мариинки, Михайловского театра и Кремлевского дворца. Участники сообщили «360», что очень волнуются перед выступлением. Причина не только в том, что для них выступать в фестивале — большая честь. Играет роль и длительный перерыв: последний раз они выходили на сцены в «другой жизни», еще до пандемии — 15 марта.

«Большой перерыв, волнительно, но надеюсь, все пройдет успешно», — рассказала солистка Мариинского театра Надежда Гончар.

Зрители смогли насладиться сценами из классических «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Спящей красавицы», а также отрывком из балета Бориса Эйфмана «Чайковский pro и contra».