Клин «зазвучал» после пандемии. Фестиваль Чайковского сыграет концерты для врачей и волонтеров

В подмосковном Клину стартовал фестиваль Чайковского. Это первое масштабное мероприятие, которое пройдет на открытом воздухе после начала пандемии. Некоторые концерты будут сыграны специально для героев нашего времени — врачей и волонтеров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто поддержал фестиваль и помог подготовить программу. Он подчеркнул, что искусство рождается и живет благодаря людям.

Клин снова звучит после долгих месяцев ограничений. Для всех нас — это как глоток свежего воздуха. Артисты скучали по зрителям и выступлениям, а мы по живой и настоящей музыке. <...> Особая признательность за концерты, которые будут сыграны для наших героев: врачей и волонтеров Андрей Воробьев.

Специально для медиков и волонтеров, которые с самого начала пандемии борются за жизни и здоровье людей, пройдет бесплатный концерт. Он состоится 31 июля, до официального открытия фестиваля.

Отдельную благодарность глава региона выразил народному артисту России дирижеру Юрию Башмету. Именно он в этом году взял на себя художественное руководство фестивалем.

«Этот непростой год показал нам, как важно ценить свое и дорожить тем, что рядом. Слушать произведения Чайковского в том месте, где они были созданы — это уникальная возможность, и она дорогого стоит», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор призвал организаторов фестиваля «не городить заборы». Безопасность важна, но гости и участники в полной мере должны насладиться тем, что фестиваль проходит на открытом воздух. В партере у сцены для слушателей установили 600 мест — в два раза меньше, чем в прошлые годы. Их количество сократили, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

В этом году гости фестиваля смогут увидеть специальный проект — его покажут 31 августа. Речь идет о спектакле «Ч+Ч». Этот год стал юбилейным не только для знаменитого композитора Петра Чайковского, которому исполняется 180 лет со дня рождения, но и для писателя Антона Чехова — 160 лет со дня рождения.

При жизни они были знакомы и тесно общались — именно историю их невероятной дружбы расскажет спектакль «Ч+Ч». Кроме того, зрители смогут насладиться редкими произведениями композитора, узнать о его таланте с новой стороны.