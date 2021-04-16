BadComedian снялся в продолжении «Русской кибердеревни»

Авторы YouTube-канала BirchPunk выпустили новый ролик о мире технологического будущего с современными реалиями. На этот раз речь пойдет о плацкартном вагоне, который отправился по маршруту Земля — Нептун.

Главной героиней ролика стала проводница Аня. Она не пускает в вагон пассажиров, которые покупают на остановках инопланетные формы жизни, рассказывает, как пройти к криокапсулам и будит пассажиров, которым выходить через три года.

В эпизодической роли в ролике снялся видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian). Он предстал в образе пассажира, которого проводница не пустила в вагон после покупки на перроне.

Авторы включили в ролик классического дембеля, который возвращается домой. В поезде он флиртует с проводницей, играет на гитаре и показывает фото в виде голограмм о своей службе в армии.

Во второй части видео начинается история о проникновении в вагон инопланетного существа. Но все заканчивается хорошо. Завершается ролик песней, которую авторы написали в стиле советских бардов.

Видео про космопоезд стало своеобразным продолжением «Русской кибердеревни». Там авторы показали ферму в стиле киберпанка, где андроиды доят коров, летающие дроны следят за посадками, а разрушенные здания «восстановили» при помощи голограмм.