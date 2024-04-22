22 апреля 2024, 18:37
Автором текстов Кена Хексли оказался бизнесмен из Барнаула
Бизнесмен из Барнаула Емелин стал автором текстов последнего альбома Кена Хенсли
Барнаульский бизнесмен Владимир Емелин оказался автором песен из альбома «My Book of Answers» британского рок-музыканта и лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли. Об этом сообщил kp.ru.
Бизнесмен, генеральный директор завода «Плавыч» и обладатель титула «Лучший меценат Барнаула» случайно встретил Хенсли в аэропорту Испании в 2018 году. После этой встречи он пригласил рокера на частное мероприятие и позже предложил ознакомиться с его стихотворениями.
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Затем Хенсли взялся за адаптацию и перевод стихов Емелина, из которых впоследствии были выбраны тексты для альбома. Название «Моя книга ответов» вдохновлено одним из стихов Емелина о переживаниях в дни молодости, проведенные в больнице после травмы.
Кен Хенсли скончался в 2020 году в возрасте 75 лет, а его последний альбом, содержащий стихи Емелина, был выпущен после его смерти в 2021 году.
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