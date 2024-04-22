Культура 22 апреля 2024, 10:37 Песня Марии Захаровой заняла первое место на конкурсе «Шансон года — 2024» Песня представителя МИД России Захаровой выиграла конкурс «Шансон года — 2024» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Песня под названием «Сила моя со мной», авторство которой принадлежит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, выиграла конкурс «Шансон года — 2024». Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Эту композицию Захарова написала для певицы Любови Успенской, которая за ее исполнение тоже получила приз — статуэтку «Золотой гриф». Церемония награждения состоялась в субботу в зале «Live Арена» в Подмосковье.

Реклама

Этот трек стал третьим совместным проектом для Захаровой и Успенской. Презентация песни впервые прошла на юбилейном концерте певицы в феврале.

«И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», — рассказала автор о том, как был создан этот текст.

Помимо нее Захарова также создала для Успенской такие произведения, как «Я слишком тебя любила» и «Мольба». Она поделилась, что продолжит писать песни в будущем, хотя сама исполнять их не намерена.

Ранее певица Мари Краймбрери подарила песню музыканту Владимиру Преснякову. Она призналась, что очень волновалась перед тем, как отправить свое сочинение известному певцу и композитору.