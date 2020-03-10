Apple и Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм

На официальном YouTube-канале «Apple Россия» разместили фильм и трейлер к нему. На глобальном канале Apple также появилась англоязычная версия.

Картина показывает прогулку по 45 залам Эрмитажа и демонстрирует около 600 произведений искусства.

Режиссер проекта Аксинья Гог рассказала, что создатели хотели показать зрителю день из жизни музея.

«Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — поделилась она.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал эксперимент новым взглядом на музей. Он отметил, что лента приучает к медленному чтению образов.

Пиотровский также подчеркнул единство в проекте современных технологий и классического искусства.

«Все это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность», — подчеркнул он.

Сообщается, что в фильме звучат композиции Романа Литвинова (Mujuice), Габриэля Прокофьева и Антона Шварца, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.

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