    10 марта 2020, 11:24

    Apple и Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм

    Ирина Нагайникова

    Государственный Эрмитаж и корпорация Apple представили пятичасовой фильм о музее. Его сняли одним кадром и на одном заряде смартфона iPhone 11 Pro Max. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Apple.

    На официальном YouTube-канале «Apple Россия» разместили фильм и трейлер к нему. На глобальном канале Apple также появилась англоязычная версия.

    Картина показывает прогулку по 45 залам Эрмитажа и демонстрирует около 600 произведений искусства.

    Режиссер проекта Аксинья Гог рассказала, что создатели хотели показать зрителю день из жизни музея.

    «Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — поделилась она.

    Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал эксперимент новым взглядом на музей. Он отметил, что лента приучает к медленному чтению образов.

    Пиотровский также подчеркнул единство в проекте современных технологий и классического искусства.

    «Все это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность», — подчеркнул он.

    Сообщается, что в фильме звучат композиции Романа Литвинова (Mujuice), Габриэля Прокофьева и Антона Шварца, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.

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