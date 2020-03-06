Apple отложила производство бюджетного iPhone SE 2

Apple планирует отложила выпуск дешевого смартфона iPhone SE 2 из-за проблем с поставками системных плат, которые возникли на фоне вспышки нового коронавируса.

Источники газеты DigiTimes также предположили, что анонс новой модели все-таки состоится в запланированный срок, просто товар поступит на полки магазинов позже. Эксперты считают, что эта модель будет крайне востребованной. Название гаджета пока также не утверждено. Возможно, телефон получит название iPhone SE 2 или iPhone 9.

Предполагалось, что эта будет бюджетная заинтересует владельцев iPhone 6 и iPhone 6S, которые захотят обновить свои телефоны. Эксперты указывали, что SE 2 по характеристикам больше будет похож на iPhone 8. Его должны были оснастить процессором А13, на котором работает и iPhone 11. Apple планировала презентовать новинку в конце марта этого года, а продавать — с 9 апреля.