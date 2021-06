Аниме по мотивам «Властелина колец» снимут в США

Полнометражное аниме снимут в США по мотивам мира «Властелина колец». Киностудия Warner Bros. уже заключила соглашение со своим мультипликационным подразделением.

Картину решили назвать «Властелин колец: Война рохирримов» («The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim»). Режиссером станет японский аниматор Кэндзи Камияма, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Над сценарием для нового аниме будут работать Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз. Раньше они оба трудились над сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». При этом консультировать создателей картины будет Филиппа Бойенс, которая была одним из сценаристов оригинальной версии «Властелина колец».

Сейчас для аниме подбирают актеров озвучки. Картину собираются выпустить на большие экраны, но пока дата премьеры не сообщается. По информации журнала, сюжет аниме будет разворачиваться вокруг короля государства Рохан Хельма Молоторукого. Все действия будут происходить за сотни лет до событий трилогии.

В апреле в кинотеатрах стали снова показывать «Властелина колец». Зрители ждали режиссерскую версию, но увидели оцифровку фильма кинотеатральной записи 2001 года. В итоге на кинотеатры посыпались жалобы.