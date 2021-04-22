Кинотеатры задумались о скидке на «Властелин колец». Новая версия оказалась старой и «мыльной»

Зрители по всей России жалуются на качество «Властелина колец», который снова крутят в кинотеатрах. Люди ждали ремастер режиссерской версии, а получили простую оцифровку фильма кинотеатральной записи 2001 года. В кинотеатрах заявили, что ответственность лежит на компании Universal. И в Объединенной сети кинотеатров допустили, что на фильмы придется снизить цену.

4К не пройдет

В социальных сетях появились десятки гневных комментариев зрителей, которые решили сходить в кинотеатры на вновь запущенную трилогию «Властелин колец». Они были настроены увидеть обновленный фильм. Ведь трейлер был не только хорошего качества, но и в новой озвучке. Фанаты даже заметили там кадры из режиссерской версии.

В кино же показывают просто оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года, на что первыми обратили внимание читатели DTF. Многие отметили, что качество фильма не соответствовало заявленному 4К-разрешению, в ряде моментов сцены «замыливались», а другие отмечали зернистость картинки. В Сети даже писали, что экшен-сцены «Властелина колец» было сложно разобрать из-за того, насколько низким было качество пленки.

«Ужасное качество, ужасный звук», «все мыльно», «очень плохо выглядела картинка», «дергание кадров при проводке, от которого заболели глаза и голова», «в сценах драк вообще непонятно, что происходит», — и это лишь немногие из комментариев недовольных.

Часть зрителей заплатили не за простые сеансы, а за показы в IMAX, где должно быть лучшее «погружение» в фильм за счет огромного экрана, повышенного качества изображения и объемного звука. Ряд кинотеатров заявлял, что фильм будет идти в формате IMAX XD. Хотя для этого нужно не только специальное оборудование в самом кинозале, во время съемок должны использовать специальную IMAX-пленку, ведь ярче и четче картинка должна получаться еще на этом этапе.

Наибольшее возмущение у людей вызвало то, что кинопрокатчики якобы обманули их в рекламе, заявляя о качестве 4К. О нем в релизах говорили и сами Warner Bros. в своем официальном аккаунте в Twitter. Некоторые зрители утверждают, что также объявляли и о том, что на больших экранах покажут ремастер. Вот только в сетях кинопрокатчиков такой информации не нашлось.

Кинопрокат не виноват?

В кинотеатрах уже начали извиняться перед недовольными зрителями. В «Киносфере IMAX» отвечают пользователям в комментариях, что они показывают простую оцифровку кинотеатральной версии «Властелина колец» 2001 года. Именно такую запись, по их словам, им предоставили в прокатной компании. Сейчас, по данным «Киносферы», они ожидают официального ответа от поставщика.

Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров — «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» — Алексей Васясин сказал «360», что на все жалобы они стараются реагировать максимально оперативно. Причем с проблемами с качеством картины, по словам Васясина, столкнулись все российские кинотеатры, которые решили показывать «Властелин колец».

Мы уже написали письмо в UPI, в IMAX. Мы написали объяснение нашим клиентам и сейчас будем вынуждены, наверное, снижать цены. Потому что не 100-процентное качество не позволяет выставлять 100-процентную цену Алексей Васясин генеральный директор Объединенной сети кинотеатров.

Основные жалобы, по словам Васясина, поступают на цветопередачу, хотя в Сети комментарии иные. Тем не менее в Объединенной сети кинотеатров стараются максимально оперативно работать с жалобами, чтобы исправить ситуацию, тем более что фильм, по их оценкам, пользуется спросом. Подтвердил востребованность «Властелина колец» и «Люксор», однако там заявили, что от их клиентов жалоб не поступало.

«По поводу качества картинки никто не жаловался. Вместе с тем мы слышали мнение гостей, что ничего не поменялось. Изменения правда незначительные. Зритель привык к картинке высокой четкости, снятой на современное оборудование, и ожидания были завышены», — объяснила «360» руководитель отдела маркетинга Анна Татаренок.

Однако Васясин уверен, что все российские кинотеатры сейчас оказались в одинаковом положении, так как Universal, представляющий интересы Warner Bros. в России, отправил всем одну и ту же копию.

«Тут, к сожалению, все кинотеатры страны выступили заложниками, которые собирают весь негатив со стороны зрителей. И кинотеатры никоим образом не виноваты. Это не вопрос некачественности оборудования — это вопрос некачественности копии», — уверен он.

В сети кинотеатров «Каро» комментировать ситуацию отказались. В сетях «5 звезд», «Мираж Синема», «Киномакс» и «Москино», а также в «Иллюзионе» и «Пионере», где идет «Властелин колец», на запрос «360» на момент публикации не ответили.