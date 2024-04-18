18 апреля 2024, 13:17
Американцы снимут сериал о советских космонавтах
Apple покажет 5 сезон сериала «Для всего человечества» о советских космонавтах
Известный американский телесериал «Ради всего человечества» получит продолжение в формате спин-офф. Его посвятят истории советских космонавтов, сообщило издание Variety.
Новый проект представит альтернативную версию истории, в которой Советский Союз станет первым в освоении Луны. В центре сюжета окажутся повседневная жизнь и деятельность советских космонавтов, инженеров и сотрудников спецслужб, задействованных в разработке космической программы СССР.
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Продюсеры Мэтт Вольперт и Бен Недви поделились, что идея создать сериал, посвященный советской космической программе, возникла после изучения литературы по данной теме.
«Чем больше мы узнавали о секретном городе около Москвы, где жили и работали космонавты и инженеры, тем больше мы хотели рассказать об этой стороне космической гонки», — отметили они.
Пятый сезон сериала появится на платформе Apple TV+.
Ранее актер Валдис Пельш снял документальный фильм о заграничных поездках космонавта Юрия Гагарина. Часть работы выполнили при помощи искусственного интеллекта.
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