Корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Мы любим „Властелина колец“ и мы огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам», — приводит агентство слова представителя компании.

Компания объявила о начале разработки игры в 2019 году. За создание видеоигры отвечало специализированное подразделение компании — Amazon Game Studios — совместно с китайской Leyou Technologies Holdings. В декабре 2020-го последнюю купил холдинг Tencent.

После этого, по данным источников агентства, у Amazon и Tencent возникли разногласия. Они и стали поводом к отказу от реализации проекта.

Как пояснил Bloomberg представитель Amazon, на данном этапе «не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом».

А вот съемки первого сезона «Властелина колец» обошлись Amazon Studios в 465 миллионов долларов. Сериал по книгам Джона Р. Р. Толкина станет самым дорогим в истории и обойдет «Игру престолов» от HBO. Создатели телешоу надеются, что следующие сезоны «Властелина колец» окажутся дешевле благодаря использованию тех же самых декораций.

Amazon Studios также рассчитывает получить налоговый вычет в 114 миллионов долларов. Преференцию новозеландское правительство предоставляет всем съемочным группам.