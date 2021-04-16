Первый сезон сериала «Властелина колец» стал самым дорогим в истории

Съемки первого сезона «Властелина колец» обошлись Amazon Studios в 465 миллионов долларов. Сериал по книгам Джона Р. Р. Толкина станет самым дорогим в истории и обойдет «Игру престолов» от HBO.

Необходимая для съемочного процесса сумма оказалась несколько выше предыдущих оценок, сообщил The Hollywood Reporter.

«Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных», — заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш. Предполагается, что на территории страны снимут пять сезонов «Властелина колец».

«Игра престолов» стоила HBO около 100 миллионов долларов за сезон. А траты на серию составляли порядка 6-15 миллионов.

Создатели телешоу надеются, что следующие сезоны «Властелина колец» окажутся дешевле благодаря использованию тех же самых декораций.

Amazon Studios также рассчитывает получить налоговый вычет в 114 миллионов долларов. Преференцию новозеландское правительство предоставляет всем съемочным группам.

Сериал по мотивам романов Толкина находится в производстве. Премьера намечена на конец 2021 года.