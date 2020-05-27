Amazon намерен снять сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

По данным издания, сериал не будет сюжетным продолжением трилогии. Лисбет Саландер поместят в новую обстановку и окружат новыми персонажами. Неизвестно, кто именно сыграет хакершу.

В шведской киноадаптации ее сыграла Нуми Рапас. Дэвид Финчер для своего фильма выбрал Руни Мару, а в боевике 2018 года «Девушка, которая застряла в паутине» образ Саландер воплотила Клэр Фой.

Продюсерами сериала выступят Роб Баллок («Ответный удар», «Ночной администратор») и Энди Хррис («Всему свое время» и «Королева»).

Ранее российский режиссер Алексей Герман-младший признался, что не сможет возобновить съемки своей новой картины «Воздух», несмотря на разрешение Роспотребнадзора проводить съемки в Петербурге при условии, что на съемках нельзя задействовать единовременно свыше 50 человек.

«У нас только в кадре 15-20 артистов, соответственно рабочая группа не может быть меньше 100-150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина», — обратил внимание режиссер.