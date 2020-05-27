    27 мая 2020, 14:12

    Amazon намерен снять сериал по мотивам «Девушки с татуировкой дракона»

    Артур Блянихов

    Главная героиня трилогии Стига Ларссона «Миллениум» Лисбет Саландер может стать героиней нового сериала от Amazon.Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, сериал не будет сюжетным продолжением трилогии. Лисбет Саландер поместят в новую обстановку и окружат новыми персонажами. Неизвестно, кто именно сыграет хакершу.

    В шведской киноадаптации ее сыграла Нуми Рапас. Дэвид Финчер для своего фильма выбрал Руни Мару, а в боевике 2018 года «Девушка, которая застряла в паутине» образ Саландер воплотила Клэр Фой.

    Продюсерами сериала выступят Роб Баллок («Ответный удар», «Ночной администратор») и Энди Хррис («Всему свое время» и «Королева»).

    Ранее российский режиссер Алексей Герман-младший признался, что не сможет возобновить съемки своей новой картины «Воздух», несмотря на разрешение Роспотребнадзора проводить съемки в Петербурге при условии, что на съемках нельзя задействовать единовременно свыше 50 человек.

    «У нас только в кадре 15-20 артистов, соответственно рабочая группа не может быть меньше 100-150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина», — обратил внимание режиссер.