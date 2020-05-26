Герман-младший не может возобновить съемки нового фильма

По данным издания, Роспотребнадзор разрешил проводить съемки кино в Санкт-Петербурге. Однако есть одно условие — на съемках нельзя задействовать единовременно свыше 50 человек. Герман-младший пояснил, что не может соблюсти это условие.

«У нас только в кадре 15-20 артистов, соответственно рабочая группа не может быть меньше 100-150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина», — обратил внимание режиссер.