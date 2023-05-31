Культура 31 мая 2023, 07:09 Алексея Учителя и Владимира Хотиненко исключили из экспертных советов по кино «Ведомости»: Минкультуры исключило продюсеров и режиссеров из экспертных советов по кино РИА «Новости»

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Минкультуры пересмотрело состав экспертных советов по кино. Из них исключили таких известных режиссеров, как Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, продюсера Антона Златопольского и других деятелей, но внесли представителей РПЦ. О ротации сообщили «Ведомости».

Экспертные советы по игровому, анимационному и документальному кино, фильмам для детей и юношества сократили и провели ротацию. Из них исключили режиссеров Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, Алексея Учителя, продюсеров Антона Златопольского, Петра Анурова, исполнительного директора фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева, некоторых журналистов.

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В «детский» совет приняли депутата и актера Дмитрия Певцова, настоятеля храма святителя Николая Мирликийского Дмитрия Рощина, проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филиппа Ильяшенко, совет по игровому кино — телеведущего Алексея Пиманова. Кроме того, их пополнили представителями самого Минкультуры.

Самый многочисленный экспертный совет — по игровому кино — сократили до 23 человек, в 2,7 раза. Его членам поручили отбирать заявки кинематографов на получение государственных субсидий.

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм «Чебурашка». Он назвал картину «чудовищной диверсией».