Власть 09 февраля 2023, 19:21 «Люди не видят подвохов». Депутат Певцов объяснил, почему считает фильм «Чебурашка» диверсией Депутат Певцов: фильм «Чебурашка» стал скрытой диверсией против российских детей Кинопоиск

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Отечественный семейный фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января и ставший очень популярным у зрителей, — не просто «плохое кино», но и «чудовищная диверсия». Таким мнением с РИА ФАН поделился народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Он признался, что смотрел фильм, и указал на то, что в нем много скрытых и, возможно, непреднамеренно введенных моментов, которые могут повлиять на мировоззрение детей. Например, нет ни одного хорошего персонажа среди людей, единственный герой с положительными характеристиками — выдуманный Чебурашка. Есть «пошлость и откровенные, придуманные истории внутри семьи». Депутат также обратил внимание, что Чебурашка называет «дядю Гену» «мамой» — дети могут подумать, что «папа, мама — не имеет значения, мужчина может быть мамой». В ленте больше западного, чем отечественного, сделал вывод артист.

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Участие известных актеров Елены Яковлевой, Сергея Гармаша и Федора Добронравова — «знак качества» любого фильма, поэтому «Чебурашку» априори считали хорошей комедией и она имеет большой успех, заметил Певцов.

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«Люди, к сожалению, уже <…> не чувствуют подвохов вот в такого рода продукции. <…> Три главных артиста, <…> сами того не подозревая, преподносят такую отраву детям, которые смотрят это кино. Это совершенно чудовищная диверсия, <…> бомба замедленного действия против российских детей», — резюмировал Дмитрий Певцов.