Альбом японской группы Arashi назвали самым продаваемым в мире

На лидирующей позиции в рейтинге федерации оказалась пластинка японской J-pop идол-группы Arashi. Видео- и аудиоверсии альбома с названием 5×20 All the best! 1999-2019 получили примерно 3,3 миллиона поклонников. Фанаты услышали все известные композиции Arashi на одной пластинке летом 2019 года. Спустя несколько месяцев она появилась в формате видео.

Второе место досталось седьмому студийному альбому Lover. Его автором является американская кантри-поп-исполнительница и автор песен Тэйлор Свифт. Свою пластинку звезда назвала «праздником любви, во всей его сложности, уюте и хаосе». Премьера состоялась 23 августа.

На третье место попал южнокорейский бойбенд BTS с альбомом Map of the Soul Persona.

Ранее девятилетней российской певице Веронике Истоминой удалось пройти в финал финского конкурса талантов Talent Suomi. Мама девочки поделилась подробностями подготовки к выступлению.