Девочка из России попала в финал конкурса талантов в Финляндии

Девятилетняя Вероника Истомина из России вышла в финал финского конкурса талантов Talent Suomi. Мама девочки рассказала о пути ее дочери к славе.

«Мы переехали в Лахти в 2018 году из Санкт-Петербурга, где и проживали до этого. Изначальной идеей было развитие бизнеса мужа, но из-за сложности всех процессов по визе и документам получилось так, что первой переехала я с девочками — Вероникой, на тот момент семи лет, и Викой пяти лет», — рассказала Дарья Истомина.

В Петербурге Вероника какое-то время ходила в местный филиал ансамбля «Непоседы». После того, как он закрылся, девочка стала заниматься в районной музыкальной школе. После переезда она не прекратила уроки музыки. В марте прошлого года Вероника приняла участие в местном конкурсе и заняла второе место.

«И уже в июле я получила неожиданное письмо от представителя оргкомитета конкурса, что он просит и рекомендует нам принять участие в шоу талантов на телевидении», — отметила Дарья.

Там девочка прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий по финскому телеканале MTV3, а после прошла и в финал. Он пройдет в прямом эфире 5 апреля. Сама Вероника мечтает стать известной певицей, «выступать по всему миру и делать людей счастливыми».