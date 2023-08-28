Культура 28 августа 2023, 09:59 Акцию «Ночь кино» в Москве посетили более 54 тысяч человек Акция «Ночь кино» собрала более 54 тысяч человек в театрах и музеях Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице прошла восьмая ежегодная общегородская акция «Ночь кино». Для гостей организовали 497 мероприятий на различных площадках города. Их посетили 54 326 человек, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Гостям показал легенды зарубежного, российского и советского кино. В их числе: сериалы и подборки короткометражки.

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Центральным событием стал киноконцерт «Необыкновенное чудо». Его посвятили 90-летию российского режиссера Марка Захарова. В рамках знаменательного мероприятия прозвучали песни из его фильмов и театральных постановок.

Также отдельную программу посвятили детям. Для них показали мультфильмы, организовали ребусы, шарады, песни и танцы. Площадкой стал кинотеатр «Москино Космос».

Несколько мероприятий провели в парках и музея столицы.

Акция «Ночь кино» прошла не только в Москве, но и в области. Так, более тысячи жителей Химок также посетили мероприятия программы.