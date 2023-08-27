27 августа 2023, 17:56
Мероприятия акции «Ночь кино» посетили более тысячи жителей Химок
В выходные на базе пяти культурно-досуговых учреждений в Химках состоялись мероприятия в рамках акции «Ночь кино». Местным жителям презентовали три культовых картины. В мероприятии, приуроченном ко Дню российского кинематографа, приняли участие более тысячи зрителей.
Местные жители увидели семейную комедию «Чебурашка», первый снятый в космосе фильм «Вызов» и военно-историческую драму «Праведник». После просмотра они получили сладкие подарки.
Реклама
«К нам на просмотр фильма „Вызов“ пришла сотрудница „Роскосмоса“ и была очень впечатлена, что в библиотеке рядом с домом на большом экране можно посмотреть такие интересные фильмы», — поделилась заведующая химкинским «Библио-Холлом» Анастасия Князева.
В прошлом году акция собрала более 36 тысяч зрителей по всему региону.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Реклама
Реклама