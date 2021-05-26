Актриса сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой сыграла в хорроре

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в популярном сериале «Ход королевы», снялась в фильме ужасов «Прошлой ночью в Сохо», сообщил «КиноПоиск».

Режиссером картины стал Эдгар Райт, работавший над проектом «Малыш на драйве». Тейлор-Джой сыграла вокалистку. Главная роль досталась Томасин МакКензи. Сюжет хоррора рассказывает о девушке, которая увлечена миром моды. Героиня попадает в Лондон 60-х и встречает там свою любимую певицу, написал сайт NEWS.ru.

Трейлер фильма уже есть в Интернете. В России киноленту покажут 3 ноября. Райт написал сценарий вместе с номинанткой на премию «Оскар» Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Страшные сказки»). Режиссер подчеркнул, что главная героиня очень близка ему. Он признался, что тоже ностальгирует по десятилетию, в котором ему никогда не приходилось жить.

Ранее стало известно, что первым оригинальным проектом Netflix в России станет драматический сериал «Анна К». Сериал будет представлять из себя современную адаптацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Ключевую роль исполнит актриса Светлана Ходченкова.