Культура 08 апреля 2024, 11:01 Актриса Ольга Будина назвала вредными фильмы о Гарри Поттере Актриса Будина: фильмы о Гарри Поттере умаляют человеческое достоинство РИА «Новости»

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Актриса Ольга Будина выразила мнение, что в серии книг о Гарри Поттере есть тенденция к умалению человеческих качеств и способностей, что контрастирует с советской литературой. Об этом артистка сообщила в интервью на YouTube-канале Вячеслава Манучарова.

Она указала на различие в подаче героев: в западных сказаниях главный персонаж часто зависит от магии, в то время как в советских сказках победа достигается благодаря личным качествам и внутреннему росту человека.

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«Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется», — заявила Будина.

Будина выразила опасения, что такие истории могут воспитывать в детях чувство беспомощности, заставляя их ждать чудесного вмешательства, а не действовать самостоятельно.

По мнению актрисы, это один из способов, которым зарубежные правительства формируют у детей своеобразное видение мира. Будина также считает, что за каждым фильмом стоит определенная идеология, и что киноиндустрия нередко служит инструментом пропаганды чьих-то интересов.

Тем временем Warner Bros. начали снимать новый сериал по «Гарри Поттеру». Он выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.