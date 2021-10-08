Актеры Таганки объединились после 30-летнего раскола

Содружество актеров Таганки и Театра на таганке объединилось в один коллектив. Теперь это будет единая труппа под названием «Новая сцена». Уже 16 декабря на новой сцене должна состояться премьера мюзикла «Онегин» постановщика Алексея Франетти. На старой — 2 декабря покажут новый спектакль «Урожай».

О воссоединении театров РИА «Новости» сообщила директор театра Ирина Апексимова. Она также напомнила, что 30 сентября уже прошла премьера спектакля с объединенной труппой. День выбрали не случайно — это день рождения основателя театра Юрия Любимова.

Апексимова заявила, что наступило время «собирать камни».

«Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга», — приводятся слова директора театра на официальном сайте мэры Москвы.

По ее словам, причиной раскола стала в свое время высокотехнологичная сцена, появившаяся в театре. Сейчас смысл обид и разногласий утерян, но актеры так и остались по разные стороны баррикад.

«За шесть лет моего руководства Таганкой я никогда не сомневалась, что оба театра — это две части единого целого и рано или поздно воссоединение состоится. Об этом мы не раз говорили с Николаем Николаевичем Губенко, делали шаги навстречу», — добавила Ирина Апексимова.

На пост худрука Театра сатиры в Москве был назначен Сергей Газаров. Он продолжит работать в Московском драмтеатре под руководством Армена Джигарханяна. К своим новым обязанностям Газаров приступит 13 октября 2021 года.